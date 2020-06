‘George Floyds da Índia’: morte de pai e filho sob custódia policial causa indignação

A indignação com a morte de uma dupla de pai e filho, sob custódia da polícia indiana, no início desta semana, aumentou no Sábado com milhares de mídias sociais a comparar o incidente com a morte de George Floyd nos Estados Unidos.

J Jayaraj, 59, e Bennicks Immanuel, 31, foram submetidos a uma surra brutal, que resultou em sangramento retal e morte eventual, de acordo com uma carta, endereçada a funcionários do governo, escrita pela esposa de Jayaraj, J Sevarani.

A carta, baseada em testemunhos oculares e revisada pela Reuters, procura uma acção contra os agentes policiais envolvidos.

A Polícia de Sathankulam, uma cidade localizada a 50 km ao sul da cidade portuária de Thoothukdi, no Sul do estado de Tamil Nadu, disse num primeiro relatório de informação (FIR) analisado pela Reuters que Jayaraj e Bennicks foram apanhados na Sexta-feira, 19 de Junho, por violarem regras de bloqueio do coronavírus.

Bennicks morreu na Segunda-feira, após reclamar de falta de ar e Jayaraj morreu na Terça-feira, disse o ministro-chefe, Edappadi Palaniswami, que supervisiona a Polícia do estado, em comunicado divulgado na Quarta-feira.

Dois agentes policiais envolvidos no incidente foram suspensos, acrescentou.

“Vamos agir sobre esse incidente de acordo com a lei”, disse Palaniswami. Centenas de milhares de tweets foram enviados, usando a hashtag #JusticeforJayarajandBennix, que estava entre os principais tópicos do Twitter na Índia, na Sexta-feira, e entre os 30 principais do mundo, com celebridades e políticos a condenando as acções policiais.

“Os George Floyds da Índia são demais”, twittou Jignesh Mevani, um parlamentar no Estado de Gujarat, no Oeste da Índia.

“Os indianos marcharão nas ruas aos milhares, como nos Estados Unidos?”, Perguntou Mevani aos seus quase 750.000 seguidores no Twitter, referindo-se a eventos após a morte, sob custódia da Polícia, em 25 de Maio, de George Floyd, um homem negro.

Quase 15 casos de violência e tortura sob custódia foram relatados em média todos os dias, com nove pessoas mortas sob custódia judicial ou policial a cada 24 horas, de acordo com o último relatório anual da Comissão Nacional de Direitos Humanos da Índia (NHRC) para o ano de 2017/18.

O NHRC disse no seu relatório que algumas mortes em custódia foram relatadas após um atraso considerável ou não foram relatadas, acrescentando que a violência sob custódia era tão desenfreada “que se tornou quase rotina”.