Mais de quatro toneladas de liamba queimadas pelo SIC

O Serviço de Investigação Criminal no Zaire destruiu, na última Sexta-feira, uma tonelada e meia de estupefaciente vulgo liamba. O acto de incineração decorreu, a cinco quilómetros da cidade de Mbanza-Kongo, tendo sido presenciado pelo Governador da província do Zaire, entidades sanitárias, Ministério Público, Deputados do Círculo Provincial e pelo comandante Provincial da Polícia Nacional.

Aquela droga “contribuiu” para que de Junho de 2019 a Junho de 2020, 58 cidadãos fossem detidos, suspeitos de posse, tráfico e uso de estupefaciente. Destacam-se ainda nove cidadãs estrangeiras oriundas da República Democrática do Congo.

No mesmo dia, já na província do Bengo, três toneladas de cannabis sativa, vulgo liamba, e 6.846 plantas da mesma droga, bem como quatro lâminas de diazepam, contendo 10 comprimidos apreendidos no período de 26 de Junho de 2019 a 25 de Junho de 2020, foram queimados.

O acto de incineração das drogas foi presenciado por entidades do Governo da província, Magistrados Judiciais e do Ministério Público, Membros dos Conselhos Consultivos da Delegação do MININT e da PN, autoridades tradicionais e religiosas, dentre outras entidades.

Enquanto no Moxico, após uma palestra proferida pelo procurador da República junto ao SIC, José Buanga Manuel, procedeu-se à destruição por queima de 600 plantas de estupefaciente liamba e 70 kg e 895 g do referido produto.

Na palestra, o magistrado explicou que o consumo de drogas altera os ajustes emocionais e causa ansiedade, depressão, deixando o indivíduo em estado de pânico.

Acrescentou que muitos consomem pensando que se vão esquecer de certas dificuldades, encontrando um estado de bem-estar falso e, quando passa o efeito, vêm as consequências.