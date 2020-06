Su-30 russo acompanha aviões militares dos EUA sobre águas neutras do Mar Negro

O ministério frisou que as forças de defesa anti-aérea russas detectaram as acções dos militares norte-americanos oportunamente.

A uma distância significativa da fronteira russa, os aviões dos EUA foram sendo monitorados ininterruptamente pelos radares, indicou o ministério russo.

Além disso, os aviões norte-americanos foram acompanhados por um caça russo Su-30 da aviação naval.

“A tripulação do caça russo aproximou-se a uma distância segura dos objectivos aéreos, tendo os identificado como um avião de patrulha P-8A Poseidon da Marinha dos EUA, um avião estratégico de inteligência RC-135 e uma aeronave de reabastecimento KC-135 da Força Aérea dos EUA, que em seguida mudaram o rumo para se afastarem da fronteira nacional da Federação da Rússia”, lê-se no comunicado do ministério.

O Ministério da Defesa sublinhou que o vôo do caça russo foi efectuado em restrita conformidade com todas as regras internacionais de uso do espaço aéreo. Posteriormente, o ministério divulgou um vídeo em que dá para ver os aviões dos EUA a efetuar o reabastecimento aéreo sobre as águas neutrais do Mar Negro.

A actividade dos militares norte-americanos próximo das fronteiras russas tem aumentado nos últimos dias. Assim, na semana passada sobre as águas do mar Báltico foram detectados bombardeiros da Força Aérea dos EUA.

Em resposta, um caça russo Su-27 levantou vôo. Alguns dias depois, B- 52H dos EUA sobrevoaram o mar de Okhotsk. Estes foram acompanhados por aeronaves russas Su– 30, Su-35 e MiG-31.