COVID-19: Standard Bank com um funcionário infectado e contactos já cumprem quarentena

O Standard Bank de Angola comunicou, hoje, o primeiro caso confirmado de COVID-19 de um dos seus colaboradores.

Essa instituição, de acordo com uma nota a que OPAÍS teve acesso, garante estar a prestar todo o apoio ao colaborador e à sua família.

O colaborador em questão está a ser devidamente acompanhado pelas autoridades de saúde. O colaborador pertence a uma área de back office que opera na Sede e não a uma Agência do Banco. Todos os andares das instalações do Banco, nomeadamente os edifícios Malange e Kuando-Kubango, bem como as duas agências localizadas no Belas Business Park, foram devidamente desinfectadas durante o passado fim-de-semana”, lê-se no documento.

Este banco, que diz que a segurança dos colaboradores, clientes e demais parceiros é a sua principal prioridade, tranquiliza dizendo que já tomou imediatamente as medidas necessárias para identificar todos os colaboradores que tiveram contacto mais aproximado com o caso confirmado, os quais foram enviados para quarentena domiciliar imediata e estão já a ser testados à COVID-19.