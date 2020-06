Inter do Lubango realiza Assembleia-geral no próximo Sábado

O Inter do Lubango (província da Huíla) realiza eleições no próximo Sábado, pleito referente ao ciclo olímpico 2020/2024, de acordo com a organização. Na cidade do Lubango, o acto vai decorrer na sede do clube, presença de membros e altos dirigentes daquela formação, às 10:00.

José Mudila, presidente cessante, Fernanda Leonor e Fernando Tango são os candidatos ao cadeirão máximo no Inter do Lubango.

Sócios, com quotas pagas, vão exercer o seu direito de voto, por isso adivinha-se uma luta renhida no pleito que decorre na próxima semana.

De acordo com os regulamentos, a massa votante deve comparecer a tempo e horas no palco da votação, para não se evocar fraude. Futebol, basquetebol e atletismo são as principais modalidades que a turma da Polícia Nacional na terra do ‘Cristo Rei’ movimenta.

O Inter do Lubango tem o atletismo como a modalidade rainha do seu leque de actividades, ou seja, nas provas da federação angolana da modalidade, liderada por Bernardo João, o clube tem feito bons resultados.

Num passado recente, a formação da cidade do Lubango já deu cartas no futebol nacional, como é evidente, os candidatos pretendem revitalizar o futebol naquelas paragens.