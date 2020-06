Nélson Oliveira falha mundiais

A UCI confirmou a realização dos Campeonatos do Mundo de 20 a 27 de Setembro em Aigle e Matigny na Suíça, mantendo o programa de corridas previsto, o que vai impedir o português Nélson Oliveira de participar na prova de contrarrelógio.

Depois do realinhamento do calendário internacional e em particular do World Tour, existia a possibilidade de o contrarrelógio misto se realizar no primeiro dia, como aconteceu no ano passado, e o exercício individual avançar para Quarta-feira.

Como tal não sucedeu, os corredores que disputarem a Volta à França não poderão participar na corrida, a menos que desistam da prova francesa, cujo último dia coincide com o do contrarrelógio individual.