Três gerações do Semba juntam-se em show solidário para acudir crianças da Fundação Ana Carolina

Três gerações do Semba, designadamente Bonga, Paulo Flores e Yuri da Cunha dividiram o mesmo palco, ontem, num show de cariz solidário “Live no Kubico”, emitido pela Televisão Pública de Angola (TPA) e nas plataformas digitais do portal Platinaline, com o objectivo angariar verbas para apoiar as crianças da Fundação Ana Carolina.

Os “monstros”, que abriram o concerto em grande estilo, com duetos, durante três horas, (das 14 horas e 30 minutos até às 17 e 30), na companhia da banda composta por vários instrumentistas, proporcionaram aos telespectadores e internautas sentimentos de nostalgia, e, ao mesmo tempo, euforia, ao cantarem alguns dos temas musicais de sucesso que se destacam nas suas carreiras e marcaram gerações.

“Kamacove”, “Olhos molhado”, “Caxexe”, “Mulembas de Angola”, “Água rara”, “Marimbondo”, “Diakandumba”, ”Mona ki Ngui Xica”, de Bonga, “Cabo-Ledo”, “Coisas terra”, “Coração Farrado”, “Minha velha”, “Inocente” de Paulo Flores e “Kandengue atrevido”, “Quiteke”, “Tudo mudou”, “Regressa”, “20 anos”, “14 chuvas”, “Makumba”, de Yuri da Cunha, entre outros, foram interpretado por eles.

São temas musicais que abordam matérias sociais, culturais, e até mesmo políticas, canções que apelam para a solidariedade e amor ao próximo, que fizeram os telespectadores e internautas viajar ao som de vários ritmos, num show considerado memorável por muitos, marcado por três gerações do Semba.

Durante o concerto foi possível ver as performances, a sintonia, o profissionalismo, a satisfação e cumplicidade entre os artistas, neste momento que teve como objectivo angariar valores para compra de bens, a fim de apoiar as crianças com várias patologias, como paralisia celebrar e motora.

Foram vários os telespectadores e internautas que durante a emissão enviaram mensagens a enaltecer a iniciativa, que serviu também para promover a união entre os artistas e promover a cultura angolana. Para além dos seus sucessos, os talentosos interpretaram temas musicais de Alberto Teta Lando e David Zé, entre “Eu vou voltar”, “Um assobio”, “Menina de Angola”, “Rumba N’za Tukina” e outros, como forma de homenageá-los.

Doações

Durante o evento, conforme foi anunciado, registou-se a recepção de mais de 500 comprovativos, de cidadãos e empresas que efectivaram doações. A Movicel, para além de contribuir para a realização do evento, apoiou também a fundação ao doar bens de primeiras necessidades, correspondentes a 15 toneladas. Nesta senda, a Boutique doas Relógios teve o mesmo gesto, com uma tonelada de produtos, assim como outras.

“Este live é para nos aproximar mais daquelas pessoas carentes. Por isso vamos trabalhar e ajudar crianças desta fundação com paralisia celebrar e motora e outros males. Elas precisam não só de alimentação, mas também de alguns bens como cadeiras de rodas”, apelou Paulo Flores durante a emissão do show musical.

Os artistas agradeceram ainda aos patrocinadores, por apoiarem a iniciativa cultural, de carácter solidário, nesta que é mais uma realização do evento, que com a colaboração de vários artistas tem servido para angariar fundos, para apoiar as famílias vulneráveis.

A Fundação

A Fundação Ana Carolina tem como objectivos primordiais o apoio, tratamento e acompanhamento a crianças carenciadas portadoras de patologias crónicas do foro neurológico. Trabalha com a família para a melhor orientação e auxílio, pela importante envolvência do contexto familiar no desenvolvimento, na melhoria da qualidade de vida e na inserção da criança na sociedade.