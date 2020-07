A maléfica Aline de ‘Amor à vida’ vai estar no Live do perfil de Instagram Globo ON desta semana

A vilã da novela ‘Amor à Vida’ em exibição no Globo ON de Segunda a Sábado a partir das 21 horas 10 minutos, vai ser a convidada de Sofia Lucas ao perfil de Instagram do canal nesta Quinta-feira, 2 de Julho, às 20 horas.

No LIVE de Quinta-feira, a conversa vai desenrolar em torno dos vários personagens que representou ao longo da carreira, do aprendizado durante o confinamento e sobre os projectos vindouros da actriz que também já fez presença em vários projectos cinematográficos.

Aline é das personagens marcantes da actriz Vanessa Giácomo em Angola, quanto mais não seja por fazer parte da grelha actual de programação do Globo ON. A actriz já interpretou outras personagens de relevo; Zuca no remake ‘Cabocla’, Celeste em ‘Morde & Assopra’, Malvina em ‘Gabriela’, Tóia em ‘A Regra do Jogo’ e Antônia em ‘Pega Pega’.

Este será o quinto LIVE da campanha de comunicação ‘Emoção Globo’ que teve início no dia 4 de Junho. O projecto já entrevistou os profissionais Mateus Solano, Paulo Betti, Nanda Costa e Henri Castelli