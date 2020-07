Associação de Patinagem de Benguela esboça pleito eleitoral

A Associação Provincial de Patinagem (APP) de Benguela prossegue com os trabalhos de preparação do pleito eleitoral agendado para 7 de Agosto, tendo em vista o ciclo olímpico 2020/2024.

Segundo o secretário-geral cessante da associação, Serafim Alberto, está tudo alinhavado para que a Assembleia-geral de renovação de mandatos possa acontecer na data acima mencionada sem sobressaltos.

O responsável disse ontem que a direcção cessante da APP realizou a Assembleia-extraordinária, onde foram discutidos três pontos, dos quais o primeiro foi a formação, segundo o papel de gestão da associação no quadriénio 2016/2020 e o terceiro foi reservado para formar a comissão eleitoral.

Além das boas campanhas que a Selecção Nacional de hóquei patins efectuou nas provas internacionais, o ponto mais alto da modalidade foi a realização do Campeonato do Mundo no país.

Com a disputa do Mundial, em 2013, Angola ganhou o Pavilhão Multiusos do Kilamba (Luanda), o Pavilhão Multiusos Welwitschia Mirabilis (no Namibe) e a reabilitação do Pavilhão Palanca Negra Gigante, em Malanje.