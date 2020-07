BP do MPLA aprova candidaturas a primeiros-secretários provinciais

O Bureau Político do MPLA (BP), reunido, sob orientação do presidente do partido, João Lourenço, aprovou as candidaturas de Loti Nolika, Joana Lina e Sérgio Luther Rescova Joaquim para os cargos de primeiros-secretários provinciais do MPLA no Huambo, Luanda e Uíge, respectivamente.

De acordo com uma nota distribuída ontem no final da segunda reunião ordinária da cúpula, do mesmo modo, o Bureau Político anuiu a resolução sobre a cessação do mandato de Vigílio Tyova do cargo de primeiro-secretário provincial do MPLA no Cunene e a indicação de Gerdina Didalelwa para assumir temporariamente a direcção do partido na referida província.

A nota refere ainda que o Bureau Político do MPLA aprovou a indicação de Nany Vontade para exercer o cargo de Director do Departamento para os Assuntos Políticos e Eleitorais do Comité Central.

Por ouro lado, o Bureau Político aprovou também as informações sobre as actividades realizadas no I quadrimestre de 2020 pelo Secretariado do Bureau Político e pela Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité Central.

A extensa nota afirma ainda que o Bureau Político reitera o seu apoio ao presidente do partido, João Manuel Gonçalves Lourenço, encorajando-o a continuar a trabalhar com a mesma determinação e afinco na resolução dos principais problemas que ainda afligem o povo Angolano.

Finalmente, indica o documento, o Bureau Político apela a população angolana a cumprir de forma rigorosa as medidas de prevenção e combate à Covid-19 e encoraja o Executivo a prosseguir a adopção de acções sanitárias e económicas de apoio às famílias e às empresas.