Copa Africana das Nações é adiada para 2022

A final da Copa Africana das Nações, prevista para ocorrer em Janeiro do próximo ano, nos Camarões, foi adiada em um ano e agora ocorrerá em 2022, decidiu a Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta Terça-feira.

A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus originou a suspensão do futebol na maior parte do continente desde Março e deixou pouco tempo para concluir as eliminatórias, disse o presidente da CAF, Ahmad Ahmad, em conferência de imprensa.

A Copa das Nações estava prevista para ocorrer de 09 de Janeiro a 06 Fevereiro do próximo ano, mas agora será reagendada para Janeiro de 2022.

“Esta decisão foi tomada devido às incertezas sobre a situação de saúde em relação ao coronavírus e, principalmente, devido aos problemas de programação, já que quatro rondas de eliminatórias precisariam ser encaixadas nas janelas de Outubro e Novembro para jogos internacionais”, afirmou Ahmad.

O Campeonato Africano das Nações torneio no qual as selecções disputam apenas com jogadores que actuam nos seus próprios países será disputado em Janeiro, durante o período inicialmente planeado para a Copa das Nações, tendo sido adiado em Abril deste ano.

Camarões também será convidado a sediar as meias-finais e a final da Liga dos Campeões Africanos deste ano, decidiu o comité executivo da confederação numa reunião.

Haverá uma única etapa semifinal e, em seguida, a final, provavelmente em Setembro, disse o presidente da CAF.

“Mas temos que ver o que acontece com a pandemia e qual será a situação. Tomamos uma decisão hoje (ontem), mas tudo poderá mudar amanhã”, acrescentou Ahmad.