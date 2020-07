Carta do leitor: Grito de Socorro

Primeiramente saudamos com base ao fuso horário, nós somos um grupo de 80 estudantes que no ano 2018 foi submetido aos testes da Embaixada da Rússia em cooperação com o estado angolano, desta feita no dia 15 de Janeiro de 2018 foram reabertas as candidaturas para bolsas de estudo que tinha como objectivo levar os melhores estudantes para o exterior, fizemos os testes em diferentes províncias do nosso país, esse processo de avaliação durou três meses.

Depois dos resultados serem publicados, o INAGBE cancelou a bolsa de estudo sem nenhuma data para reabertura. No ano 2019, já na Rússia, nos deparamos com uma informação de que o nosso estado angolano levaria 300 estudantes para as melhores universidades do mundo. Desta feita, tivemos o privilégio de nos reunirmos com a Sua.

Excelência Presidente da República, general João Manuel Gonçalves Lourenço, no dia 4 de Abril de 2019, em Moscovo, em que expusemos a nossa situação, pedindo, assim, que ele averiguasse e Sua Excelência comprometeu-se em averiguar a mesma perante a entidade competente.

De lá pra cá não recebemos nenhuma resposta. Pelo que pedimos que Vossa Excelência nos ajude, uma vez que nos sentimos injustiçados.

Enviamos várias cartas para Vossa Excelência e não obtivemos sucessos. Por esta razão, em anexo há um vídeo que chama a atenção de Vossa Excelência por conta das dificuldades (alimentação, transporte, saúde, etc…) que vivemos aqui na Rússia.

O nosso agradecimento!