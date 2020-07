Futebolista nigeriano Osimehen vence Prémio Marc-Vivien Foe 2020

O atacante nigeriano Victor Osimhen, jogador do clube de Lille, da Primeira Divisão francesa, venceu esta semana, o Prémio Marc-Vivien Foe 2020, organizado pela Rádio França Internacional (RFI) e pela France 24.

Com 284 pontos, Osimhen ultrapassou claramente o Argelino do AS Monaco (França), Islam Slimani (95 pontos) e os Marroquinos do Stade de Reims Yunis Abdelhamid (89 pontos) no pódio desta distinção que contempla o melhor Africano do campeonato francês da Primeira Divisão.

De 21 anos e seis meses de idade, Osimhen é o jogador mais jovem a vencer este troféu, sucedendo no palmarés ao Ivoiriense Nicolas Pepé, foi coroado na época passada.

Autor de 13 golos e quatro passas decisivas em 27 jogos porque a época foi encurtada, devido à pandemia da COVID-19, Osimhem é o quinto jogador do LOSC a conquistar o título, depois do Ivoiriense Gervinho (2010, 2011), o Nigeriano Vincent Enyeama (2014), o Marroquino Sofiane Boufal (2016) e o Ivoiriense Nicolas Pepé (2019).