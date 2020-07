Gelson Dala continua a dar cartas no Rio Ave de Portugal

O avançado angolano, Gelson Dala, voltou a ser destaque no Rio Ave de Portugal ao marcar o golo da vitória, nesta Terça-feira, frente ao Sporting de Braga.

Na vigésima nona jornada da Liga Portuguesa de futebol, o atleta marcou o quarto golo, ou seja, fez o desempate (4-3).

Em dez partidas, jogador angolano já marcou seus tolos, mas, sempre que sai do banco dos suplentes na ponta final dos desafios.

No embate em questão, a sua formação perdia por 2-1, sendo que o atleta igualou a partida aos 41 minutos, no entanto criou condições para o triunfo da equipa que ocupa a quinta posição com 47 pontos.

Os outros golos do seu conjunto foram rubricados por Taremi, aos 34′ e 90+6, este último de grande penalidade. Antes, aos 35′, marcou Nuno Santos.

Gelson Dala é o terceiro melhor marcador do Rio Ave, numa lista liderada por Mehdi Teremi (Irão) com 13 golos em 25 jogos, e, porém Diego Lopes (Brasil) segue com seis golos em 25 jogos igualmente.

Antes de chegar ao Rio Ave, Gelson Dala passou pelo Sporting, formação que depois o despachou para o Anatalaya da Turquia.

Nesta formação, não teve muito sucesso, mas é no seu novo clube onde vai dando cartas e dando alegria aos adeptos do Rio Ave.

No 1 de Agosto, Gelson Dala foi campeão e deixou o seu nome na lista dos avançados que mais sucesso tiveram enquanto campeões.

Com a camisola da Selecção Nacional, o atleta tem uma presença regular e aos poucos vai fazendo cada vez mais o seu papel.