Grilo reforça cooperação no domínio da formação de professores

Luísa Grilo manifestou esta intenção no final das audiências separadas, concedidas aos representantes destes dois países, Pedro Pessoa e Costa (Portugal) e Esther Armenteros (Cuba).

Segundo a ministra, com Portugal, o sector da Educação pretende ver reforçada a cooperação sempre no domínio do ensino da Língua Portuguesa, da formação dos formadores para os professores desta disciplina e continuar apetrechar as bibliotecas escolares.

Quanto à necessidade da criação de bibliotecas comunitárias, a titular da pasta da Educação explicou que as mesmas são da responsabilidade do Ministério da Cultura, Hotelaria e Turismo, mas cooperam neste sentido, porque eventualmente bibliotecas municipais podem ser desenvolvidas com o apoio dos dois ministérios.

“O que precisam reforçar e ter as bibliotecas escolares para que as crianças muito cedo habituam-se a ler e a ter os livros à disposição, onde a educação deve estar sempre de mãos dadas com o livro, e quando se fala de livro não há lugar melhor do que uma biblioteca onde pode encontrar uma diversidade de livros”, concluiu a responsável.

Por sua vez, o embaixador de Portugal em Angola, Pedro Pessoa e Costa, disse que foi uma visita de cortesia e aproveitou para falar da cooperação entre os dois países que é tão importante e robusta para partilharem ideias na área da educação pode ser reforçada e trabalhada.

Por seu turno, a embaixadora de Cuba, Esther Armenteros, considerou as relações entre os dois países excelentes e mostrou-se disponível em continuar a cooperar com Angola nas áreas da Saúde e Educação, constando nas prioridades em qualquer circunstância.

Disse que vão continuar a fortalecer para ter uma boa cooperação em matéria de alfabetização, educação da primeira infância e também da educação especial para crianças com necessidades especiais e cuba tem bastante experiência nesta neste ramo.