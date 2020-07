Homem tenta vender sobrinha e neta a 150 mil dólares

O Serviço de Investigação Criminal e a Polícia Nacional no município do Chitato, na Lunda-Norte, detiveram em flagrante delito um cidadão de 36 anos de idade por tentativa de tráfico de duas menores, de 7 e 8 anos de idade, no bairro Samacaca.

De acordo com um comunicado do Gabinete de Comunicação e Imagem daquela Província, o facto foi descortinado graças a uma denúncia de um comerciante de nacionalidade maliana que dias antes tinha sido contactado pelo suposto traficante de seres humanos para o negócio de venda de duas crianças, ao preço de 75 mil dólares cada.

Não pactuando com o crime, o cidadão accionou o Serviço de Investigação Criminal (SIC) e, na manhã do último Domingo, 28 de Junho, o implicado foi detido com uma criança em sua posse e duas fotografias que utilizava para fazer publicidade.

Segundo depoimentos, o suposto traficante deslocou-se à residência onde vivem as crianças, por sinal sobrinha e neta e, de seguida, saiu com uma delas sem dar qualquer satisfação aos responsáveis da casa e, se se consumasse o negócio que alega ter sido por influência de um suposto amigo, voltava à busca da outra criança.

O implicado está detido pelo SIC e será presente ao Ministério Público para os trâmites jurídico-legais que se impõem.