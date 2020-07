“Os Knicks eram a primeira opção de Lebron”

LeBron James agitou a NBA no verão de 2010. O extremo terminou contrato com os Cleveland Cavaliers e anunciou que ia sair do Ohio em busca de títulos.

O basquetebolista norte-americano acabou por rumar aos Miami Heat, mas, esta terça-feira, Bill Simmons revelou que a grande prioridade era juntar-se aos New York Knicks.

“Durante aqueles dias falei com muita gente ligada ao LeBron e era claro que os New York Knicks eram a primeira opção dele, no entanto tudo se resume a uma reunião de rodas. James Dolan [acionista maioritária] e o Donnie Walsh [diretor das operações de basquetebol dos Knicks] foram para um encontro com o LeBron tão mal preparados que se tornou cómico. Foi um autêntico desastre”, assumiu Bill Simmons no podcast, revelando que uma das operações de charme de James Dolan foi entregar um CD com músicas da banda onde costumava tocar.

Recorde-se que LeBron James assinou com os Miami Heat por quatro temporadas, juntando-se a Dwayne Wade e Chris Bosh. Juntos, conquistaram dois títulos da NBA (2012 e 2013).