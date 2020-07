Angola quer reforçar cooperação cultural ambiental e turística com EUA

A ministra da Cultura, Turismo e Ambiente, Adjany Costa, abordou, nesta Quinta-feira, a cooperação nos domínios da cultura, turismo e ambiente com a embaixadora dos Estados Unidos da América, Nina Maria Fite.

Durante a audiência, as duas entidades abordaram questões relacionadas com o apoio dos EUA, bem como o seu ponto de situação.

Segundo a ministra Adjany Costa, as prioridades do sector assentam na valorização da cultura e na criação, no domínio ambiental, de estratégias abrangentes que permitam trazer a natureza de volta para centros populosos.

A diplomata americana, Nina Maria Fite, manifestou a disponibilidade para apoiar, no âmbito do processo de conservação do património cultural, turístico e ambiental e na difusão de informações sobre a História de Angola.