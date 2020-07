Estratégia de exploração de hidrocarbonetos junta especialistas

O Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) e a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) reuniram na manhã de ontem, 2 de Julho, em Luanda, dezenas de especialistas para análise da Estratégia de Exploração de hidrocarbonetos no período de 2020-2025.

Presidido pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, o encontro teve a coordenação da Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG), na pessoa do seu Presidente do Conselho de Administração, Paulino Jerónimo, assim como contou com apresentações de Adriano Sebastião e Hermenegildo Gomes da direcção de Exploração.

O certame, o primeiro do género, buscou encontrar consensos na procura da melhor forma de explorar os hidrocarbonetos no território nacional com o intuito de atenuar o actual declínio da produção.

O debate foi em torno de um documento que visa expandir o conhecimento global das potencialidades do país em termos de ocorrência de hidrocarbonetos ao longo do onshore (bacias interiores) e offshore (plataforma marítima).

Terminadas as discussões e recolhidas as contribuições dos geocientistas, o documento será remetido à apreciação e aprovação do Conselho de Ministros.

“A ideia era ter a Estratégia já aprovada nesta fase, mas a situação da pandemia da Covid-19, entre outros, levou-nos a este atraso”, justificou o ministro Diamantino Azevedo, acrescentando que, “trabalha-se para que até 15 de Julho seja dada a entrada (do documento) no Secretariado do Conselho de Ministros”.