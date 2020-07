Jorge Semedo pode “trocar” a música pelo desporto

O cantor Jorge Semedo, candidato único à presidência da equipa sénior masculina de hóquei em patins da Académica de Luanda, pode ser amanhã eleito presidente dos estudantes no pleito eleitoral, tendo em vista o ciclo 2020/2024, no Pavilhão do Dream Space, em Luanda, às 14:00.

De acordo com uma fonte, o irmão da cantora Yola Semedo reuniu consenso dos sócios do clube para substituir no caldeirão máximo da equipa Toy Adão.

A mesma fonte revelou que o cantor terá como objectivo para os próximos quatro anos restruturar, unir a família da Académica de Luanda, apostar no trabalho da formação para dar resultado a longo prazo.

Para o seu primeiro mandato, terá de formar uma equipa forte e capaz de conquistar o Campeonato Nacional e a Taça de Angola, segunda maior competição do calendário da Federação Angolana de Patinagem (FAP).