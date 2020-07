Roland Garros vai jogar-se com público em condições especiais

A edição deste ano de Roland Garros, que foi adiada para Setembro de 21 de setembro a 11 de Outubro, vai jogar-se com público. A organização do torneio parisiense explicou esta quinta-feira os contornos com que serão vendidos os bilhetes, e que tudo está a ser levado a cabo em colaboração com as autoridades de saúde.

Haverá acesso à maioria dos courts, mas para os courts principais haverá regras mais restritas, com capacidade de ocupação a 60 por cento. Quem reservar bilhete só conhecerá o seu lugar a meio de setembro. Nestes estádios maiores, em cada fila haverá um lugar vago entre cada grupo de cadeiras, num máximo de 4 lugares seguidos.

Para os associados da Federação, os bilhetes estarão disponíveis dia 9, para o público em geral, a 16 de julho.

Se a situação da pandemia tiver melhorias consideráveis até setembro, a capacidade permitida poderá ser aumentada.