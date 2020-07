Com alta nos casos de Covid-19, parte dos EUA comemorará o 4 de Julho pela Internet

O feriado que assinala os 244 anos de Independência do país aconteceu no início de um mês em que ao menos oito estados testemunharam aumentos diários recordes de casos de coronavírus, o que levou governadores a endurecerem medidas de distanciamento social e a pedirem que as pessoas celebrem em casa.

Uma excepção notável da agenda de festividades virtuais é uma queima de fogos de artifício, nesta Sexta-feira, no Memorial Nacional do Monte Rushmore, em Dakota do Sul, onde o presidente Donald Trump deve discursar para milhares de pessoas.

A governadora local, Kristi Noem, disse à Fox News nesta semana que máscaras serão distribuídas de graça, mas que o seu uso será opcional e que não haverá distanciamento social.

Os organizadores de fogo-de-artifício, da rede de lojas Macy, de Nova Iorque alteraram o evento tradicional neste ano para evitar multidões, preferindo existe apresentações nocturnas curtas em cada distrito a partir de 29 de Junho. Vídeos das exibições serão exibidos na televisão no Sábado.

Os arquivos nacionais de Washington D.C., que abrigam a Declaração de Independência assinada em 4 de Julho de 1776, planejaram uma série de eventos educativos virtuais, incluindo a costumeira leitura do documento fundador.

Os norte-americanos que quiserem fazer as suas próprias co- memorações não poderão fazê-lo em algumas das praias famosas – as do Sul da Califórnia e do Sul da Flórida foram interditadas devido a picos recentes de casos diários de Covid-19.

“A Covid-19 não acaba com o verão. Não acaba com o final de semana.E não acabará como 4 de Julho”, disse no Twitter o governador da Califórnia, Gavin Newsom, na Quinta-feira.

No Nordeste do país, onde os casos diminuíram nas últimas semanas, após um pico na primavera, as praias estão abertas, mas os governos exortaram as pessoas a evitarem aglomerações.

Phil Murphy, governador de Nova Jersey, onde se esperam muitos viajantes em Jersey Shore no feriado, elevou o limite de pessoas em reuniões ao ar livre para 500, nesta Sexta-feira, mas pediu às pessoas para usarem máscaras e “usar o bom senso”.