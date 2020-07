KERO doa 5.000 cestas básicas em Luanda, Namibe, Cunene e Cuando Cubango

Cinco mil cestas básicas arrecadadas através da campanha de doação “Kerodarmão” estão a ser distribuídas aos centros comunitários das províncias de Luanda, Namibe, Cunene e Cuando Cubango, de acordo com uma nota de imprensa do Kero a que OPAÍS teve acesso.

A direcção da rede de hipermercados propriedade do grupo Zahara, informa que na semana finda procederam à entrega de 2.600 cestas básicas a diversos centros comunitários localizados nas províncias de Luanda e do Namibe.

Na capital do país as doações da referida campanha terminaram esta semana com a entrega de 100 cestas solidárias, na Quinta-feira, 10, à Associação de Profissionais e Amigos de Combate à Pobreza (APACP) que apoia cerca de 500 famílias.

De acordo com a nota de imprensa a que OPAÍS teve acesso, a direcção da rede de hipermercados Kero diz que com esta entrega totaliza 1.600, a quantidade de cestas básicas distribuídas em Luanda desde o início da campanha. “Esta semana foram também entregues 1.000 cestas básicas na província do Namibe”, lê-se no documento.

Os promotores da iniciativa anunciam que no início da próxima semana serão entregues 1.200 cestas básicas na província Cuando Cubango e 1.200 na província do Cunene.

“Perfazendo um total de 5.000 cestas básicas que o KERO se comprometeu a doar em nome próprio, ao abrigo da campanha “Kerodarmão”.

Os resultados deste trabalho solidário serão exibidos ao público hoje e amanhã no programa “Vamos ser Kambas”, apresentado por Gilmário Vemba, que vai ao ar às 17h na TV Zimbo.