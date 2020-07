Ministro do Ghana renuncia após violar medidas de protecção contra o Coronavírus

O vice-ministro do Comércio e Indústria do Gana, Carlos Kingsley Ahenkorah, renunciou por violar as medidas de auto-isolamento ao Coronavírus após testar positivo para o vírus, disse o presidente Nana Akufo-Addo em comunicado nesta Sexta-feira.

“Isso se segue à admissão do vice-ministro de violar os protocolos da Covid-19, quando, como pessoa certificada como positiva para o vírus, visitou um centro de registo no seu círculo eleitoral antes que o período de auto-isolamento estivesse completo”, diz o comunicado.

O país da África Ocidental registou um dos maiores números de casos de Coronavírus no continente desde o início do surto, em 18.134, com 117 mortes.

No mês passado, o ministro da Saúde, Kwaku Agyeman Manu, deu positivo para o vírus.