Mulher eleita presidente do AS Vita Club de Kinshasa

De 57 anos de idade, Bestine é advogada e filha do ex-presidente do Conselho Supremo do clube, o finado Kazadi Tshishishi, e venceu Diomi Ndongala durante a eleição organizada esta semana, segundo a imprensa local.

De acordo ainda com a mesma fonte, o dia 1 de Julho entrou para a História como o dia em que o Vita Club teve uma primeira presidente, com 38 dos 72 votos contra 32 para Diomi. O presidente cessante, Gabriel Amisi, deixou o seu posto, há dois meses, após 13 anos na direção do clube.

Filha de uma mãe belga e pai congolês, a sua eleição de Bestine inscreve-se na irresistível ascensão do futebol feminino no continente.