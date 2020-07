Nairo Quintana atropelado durante o treino

Naior Quintana foi atropelado esta sexta-feira em Montavita, Colômbia. O corredor da Arkéa-Samsic encontrava-se a treinar com irmão, quando chocou contra um carro que realizou uma “manobra indevida”, segundo o mayor da cidade.

De acordo com Emannuel Hubert, Quintana sofreu ferimentos ligeiros e encontra-se no hospital a realizar exames complementares, de forma a aferir a possibilidade de alguma lesão. “Preocupa-nos o facto de ter batido com o joelho no chão aquando da queda”, explicou ao L’Équipe.

Recorde-se que Nairo Quintana, atualmente com 30 anos, tem previsto o regresso à competição no dia 7 de Agosto, no Tour de l’Ain.