Preto Show anima projecto musical “Ao vivo é-Kwanza” da Zap

O músico Preto Show dará sequência hoje, às 16 horas e 30 minutos, com um concerto musical no programa “Ao Vivo é-Kwanza”, que teve a sua estreia a 27 do transacto mês, na ZAP Viva.

Preto Show que é tido como um dos mais talentosos músicos da nova geração de artistas nacionais preparou um espectáculo com características próprias, para entreter os fãs.

Os admiradores e não só, poderão vê-lo no seu melhor, durante uma apresentação ao vivo e em directo, onde vai interpretar temas musicais de sucessos, que compõem o seu repertório, que promete agitar as salas de estar um pouco por todo país e entreter as famílias.

Além de vibrarem com o espectáculo, os telespectadores serão convidados a juntarem-se à vertente social do projecto, mediante doações através do serviço é-Kwanza. As doações reverter-se-ão a favor de um centro de acolhimento infantil, que será anunciado durante a emissão.

O episódio terá momentos interactivos com os apresentadores Márcio Stélvio e Amélia Madaleno ao fazerem as honras deste promissor, que é o segundo episódio, resultante de uma sinergia entre o ZAP Viva e o Banco Africano de Investimento (BAI), que reforça o compromisso dos dois emblemas, com a valorização não só da música, mas da cultura, em geral.