Espanha ordena o confinamento de 200.000 pessoas na Catalunha

A Espanha ordenou o confinamento de mais de 200.000 pessoas na Catalunha e monitora surtos do novo Coronavírus em outras regiões, ao mesmo tempo que autorizou a visitas à Sagrada Família em Barcelona desde Sábado (04).

Com pelo menos 28.385 mortes, a Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia. Para as autoridades, os contágios haviam sido controlados após um confinamento rigoroso de toda a população por mais de mais de três meses, levantado a 21 Junho.

No entanto, segundo o Ministério da Saúde, na Sexta-feira o país registou 17 mortes por coronavírus em 24 horas, o maior número diário desde 19 de Junho.

Mais de 50 surtos em quase todo o país preocupam as autoridades. O presidente da Catalunha (Nordeste), Quim Torra, anunciou que uma área inteira em torno da cidade de Lérida, 150 km a Oeste de Barcelona, foi isolada a partir do meio-dia deste sábado.

Decisão difícil

“Decidimos confinar a região do Segriá (na cidade de Lérida), com base em dados que confirmam um aumento bastante significativo do número de casos de Covid-19”, declarou à imprensa o dirigente separatista, que falou de “uma decisão difícil” para dezenas de municípios afectados.

As entradas e saídas foram restringidas nesta região agrícola, em plena colheita de frutas, enquanto muitas famílias iniciavam as suas férias de Verão.

O conselheiro regional de Saúde, Alba Vergés, informou que reuniões de mais de dez pessoas foram proibidas, além de visitas a casas de repouso.

A província de Lérida registrou 4.030 casos do novo Coronavírus na Sexta-feira, 60 a mais do que na Quinta-feira. Autoridades regionais habilitaram um hospital de campanha para acomodar todos aqueles com sintomas. Madrid, que foi o epicentro do país, relatou na Sexta-feira cinco novos casos, todos do mesmo ambiente de trabalho, que foram isolados em suas casas.

Apenas duas semanas após o levantamento das restrições que impediam os espanhóis de saírem das cidades, o retorno ao confinamento na Catalunha coincidiu com a reabertura das fronteiras para visitantes de 12 novos países.

A Espanha já havia admitido a 21 de Junho os cidadãos da UE e do espaço Schengen, assim como os britânicos. Novas medidas foram adoptadas nos aeroportos, onde equipas medem a temperatura e colectam dados pessoais dos passageiros.

Enquanto o Governo tentava controlar os focos, neste Sábado foi reaberta a Basílica da Sagrada Família em Barcelona, um dos locais mais visitados da Espanha, após mais de três meses fechada.

A primeira fase da abertura do templo modernista, Património Mundial da UNESCO, faz uma homenagem aos profissionais de saúde, em reconhecimento ao seu compromisso com pacientes de Covid-19.

O número de casos confirmados em Espanha alcança a 250.545 por 47 milhões de habitantes, segundo o último balanço do Ministério da Saúde na Sexta-feira.

AFP