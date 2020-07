Leilão online da AGT prevê encaixar Kz 24 mil milhões

A Administração Geral Tributária (AGT) prevê arrecadar 24 milhões 954 mil 265 kwanzas, com o primeiro leilão online de 160 lotes de mercadorias diversas armazenadas no Centro Logístico Aduaneiro, no quilómetro 33, em Luanda.

Em declarações à Rádio Nacional de Angola, o técnico tributário Osvaldo Henriques avançou que, além do valor a arrecadar para os cofres do Estado, a AGT quer esvaziar os armazéns do Centro Logístico Aduaneiro do Quilómetro 33, assim como a devolução dos contentores aos agentes de navegação.

Promovido pela Terceira Região Tributária, que compreende as províncias de Luanda e Bengo, no leilão não poderão participar funcionários aduaneiros e despachantes oficiais, pelo facto de possuírem informações privilegiadas.

Para os interessados no leilão, a AGT exige alguns requisitos, como o registo na plataforma online (portal do contribuinte ou da AGT), ter o número de identificação fiscal (NIF), entre outros documentos.

“Não poderão participar neste leilão funcionários aduaneiros, despachantes, ou seja, todos aqueles intervenientes que de alguma forma têm acesso privilegiado no manuseio das mercadorias a leilão em armazéns”, adverte o técnico tributário.