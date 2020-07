Presidente da FIFA participa na cimeira mundial de futebol em Zurique

“Tenho o prazer de aceitar o convite do meu amigo e lenda da FIFA, Ronaldo, para participar no evento que ele está a organizar online”, regozijou-se disse o Presidente da FIFA, que intervirá no mesmo dia.

A seu ver, é tempo de a comunidade global do futebol estar unida, e este evento proporciona uma plataforma única para líderes e intervenientes de todo o mundo juntarem forças e trabalharem em conjunto enquanto angariam fundos para lutar contra os efeitos da COVID-19 nas comunidades vulneráveis.

“O setor precisa, mais do que nunca, de verdadeiros líderes, e não podemos imaginar uma figura mais inspiradora no futebol do que Gianni Infantino”, disse Ronaldo.

Considerou que o seu trabalho na FIFA ajudou a globalizar, popularizar e democratizar o futebol para o benefício de todo o mundo.

“Penso que é uma excelente notícia que os interessados de todo o mundo possam ouvi-lo na WFS Live powered by Octagon. E estamos verdadeiramente honrados por o termos entre nós”, regozijou-se.

Durante o encontro, Infantino abordará as consequências da crise da covid-19 no futebol e exporá a visão da FIFA para o futuro do futebol.

A FIFA declarou, no seu site web que Infantino será um dos 50 oradores de alto nível neste evento online de angariação de fundos, co-organizado pela Cimeira Mundial de Futebol, Ronaldo Nazário e Octagon Brasil.

O evento reunirá os líderes mundiais do futebol para discutir os desafios e oportunidades que o futebol enfrenta nestes tempos sem precedentes.

As receitas vão reverter para Common Goal (Objetivo Comum) e a Fundação Fenómenos para ajudar a combater os efeitos da covid-19 nas comunidades vulneráveis.