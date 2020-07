Carta do leitor: O Governo está a ir bem

Por: Gomes Manuel Machado

Luanda

Estimados amigos do OPAÍS

Muita gente critica, mas eu acho que o Governo de Angola tem agido bem na questão do Covid-19. Se pensarmos bem, no início, até a própria OMS dizia que em Maior Angola estaria no pico da doença e com milhares de casos. Se tivéssemos milhares de casos, então também teríamos milhares ou centenas de mortos.

Felizmente, o Governo sempre falou em atrasar a doença, para estar preparado se ela entrasse e também para evitar muitos doentes. Estamos já em Julho e, felizmente, ainda não temos os tais milhares de casos. Isto quer dizer que a doença foi atrasada. Mas não quer dizer que acabou, sós está atrasada.

Está a andar devagar. Porém, meus amigos, vocês os jornalistas estão a fazer um bom trabalho, só que muitos cidadãos ainda não compreenderam o perigo.

Enquanto atrasava a doença com o Estado de Emergência, o Governo criou hospitais e importou muito material. Se a doença tivesse entrado em Fevereiro ou em Março com muita força, acho que agora estaríamos no caos total.

Então deixo aqui a minha força para o Governo nesta luta contra a Covid-19 e espero que ataque também todas a outras doenças. Se todos os angolanos ajudarem será mais fácil.