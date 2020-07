Espanha impõe segundo bloqueio local por coronavírus em 2 dias

A região da Galiza, no Noroeste de Espanha, impôs restrições de circulação a cerca de 70 mil pessoas neste Domingo (5) após um surto de Covid-19. É o segundo bloqueio no país em dois dias: no Sábado (4), a Catalunha também foi fechada para conter a propagação do novo Coronavírus.

Os moradores de La Mariña, na província de Lugo, não podem deixar a área da meia-noite de Domingo a Sexta-feira (10), dois dias antes das eleições regionais na Galiza, a 12 de Julho.

Num comício em Bilbao, o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, pediu às pessoas que não baixem a guarda, mas que também tenham calma, porque “a detecção precoce desses surtos mostra que o sistema de saúde está muito mais bem preparado” do que em Março.

O Governo regional disse que as pessoas poderão deslocar-se por La Mariña, mas apenas aqueles que precisam de viajar para trabalhar poderão sair ou entrar na área.

O ministro regional da Saúde, Jesús Vázquez Almuíña, em entrevista colectiva neste Domingo, disse que os maiores surtos estavam ligados a vários bares da região. As autoridades regionais de saúde disseram que agora existem 258 casos na Galiza, dos quais 117 em Lugo.

O Governo da Catalunha, no Nordeste da Espanha, anunciou neste Sábado (4) o confinamento de cerca de 200 mil habitantes em Lérida, por um novo surto de casos de Covid-19 na região.

O confinamento restringe a entrada e saída de pessoas e proíbe reuniões com mais de dez pessoas, além de visitas às casas de repouso.

“Decidimos confinar a área do Segriá (na cidade de Lérida), com base em dados que confirmam um crescimento bastante significativo do número de casos de Covid-19”, declarou à imprensa o presidente da Catalunha, Quim Torra.