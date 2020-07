Frances Tiafoe com teste positivo ao COVID-19

O tenista norte-americano Frances Tiafoe, 22 anos, acusou resultado positivo num teste ao novo Coronavírus, após ter jogado um encontro de exibição em Atlanta, nos Estados Unidos.

“Infelizmente, testei positivo ao Covid-19 na Sexta-feira à noite e tenho de desistir do All-American Team Cup este fim-de-semana”, partilhou o 81.º jogador do ‘ranking’ nas redes sociais.

“Tenho estado a treinar na Florida nos últimos dois meses e ainda há uma semana testei negativo”, acrescentou o norte-americano, que iniciou a participação no torneio a vencer o compatriota Sam Querrey, na Sexta-feira, num dos primeiros encontros do torneio que reúne todos os norte-americanos no ‘top’ 100 da ATP – além de Querrey, John Isner, Taylor Fritz, Reilly Opelka, Tennys Sandgren, Tommy Paul e Steve Johnson.

“Como todos os jogadores, Tiafoe foi testado aquando da sua chegada a Atlanta e teve a temperatura medida diariamente. Depois do jogo, porém, evidenciou sintomas, foi de novo testado e acusou positivo”, deram conta os responsáveis do torneio em comunicado, precisando ter Tiafoe abandonado imediatamente o recinto: “Ao tomar conhecimento das notícias demos imediatamente início a uma limpeza e desinfeção minuciosas do local e pusemos em prática todos protocolos sanitários planeados”.