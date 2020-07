Gelson Dala eleito melhor jogador de Junho

O internacional angolano do Rio Ave (de Portugal), Gelson Dala, foi eleito o melhor jogador do clube no mês de Junho, onde, em cinco jogos disputados, marcou três golos.

Gelson Dala venceu na concorrência os seus colegas por ter ainda contribuído com assistências em outros golos que garantiram ao Rio Ave três vitórias consecutivas.

Antes do fecho desta edição, a equipa ocupava a quinta posição da Liga NOS com 47 pontos, lugar que permite o clube lutar por uma vaga na Liga Europa, quando restam cinco jornadas para o fim do campeonato.

Gelson Dala, formado no 1.º de Agosto, foi o melhor marcador do Girabola’2016, Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão, com 23 golos, no ano em que os militares abriram a série de quatro títulos consecutivos, feito que pôs fim ao longo jejum de 10 anos.

Distingue-se pela capacidade de jogar dentro e fora da área, sempre com orientação para a baliza. A criação de linhas de passe e o domínio do jogo entre linhas são outras das qualidades que tornam o futebolista um activo distinto, sem deixar de parte a capacidade técnica e a habilidade inata.

Gelson Dala, de 23 anos, é uma das esperanças dos Palancas Negras na corrida para o Campeonato do Mundo a realizar-se no Qatar em 2022.