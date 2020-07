Irão negocia acordo ‘sem segredo’ com a China

Irão está a discutir com a China um acordo de associação estratégica a longo prazo, e isso não é “nenhum segredo”, afirmou neste Domingo (5) o ministro das Relações Exteriores do Irão em Teerão.

“Com confiança e convicção, estamos a negociar com a China um acordo estratégico de 25 anos”, disse Mohamad Javad Zarif.

A China é o principal sócio comercial do Irão e foi um dos principais compradores do petróleo iraniano antes do restabelecimento das sanções dos EUA contra o sector energético iraniano, que reduziu consideravelmente as exportações de petróleo de Teerão.

Há vários dias, uma polêmica agita as redes sociais iranianas após as palavras pronunciadas a 27 de Junho pelo ex-Presidente Mahmud Ahmadinejad para denunciar as negociações em andamento por “um novo acordo de 25 anos com um país estrangeiro”, segundo ele, sem o conhecimento do povo.

Zarif afirmou aos deputados que “não há nenhum segredo” nas negociações com a China e que informará a nação “quando se chegar a um acordo”.

