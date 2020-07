João Lourenço considera Cabo Verde país com democracia exemplar

João Lourenço, que, por via de uma carta, felicitou o seu homólogo Jorge Carlos Fonseca pela celebração do 45º aniversário da Independência nacional daquele país irmão, disse que Cabo Verde é um exemplo a seguir no que a democracia diz respeito.

Ainda na missiva, o Chefe de Estado reconheceu os feitos dos cabo-verdianos que colocaram o seu saber e coragem ao dispor do sonho colectivo de liberdade, de resgate da soberania do seu país e da “edificação, com êxitos apreciáveis, de uma nação próspera e com uma democracia vibrante e exemplar”.

“Acredito no enorme manancial de possibilidades de cooperação existente entre os nossos dois países”, refere o Presidente João Lourenço na mensagem, com esperanças de que essas oportunidades sejam aproveitadas no sentido da intensificação de acções comuns.

Ainda na missiva, o Estadista angolano augura que as referidas acções levem à concretização de projectos de interesse recíproco, que favoreçam o progresso, o crescimento económico e o bem-estar das populações das respectivas nações.

Por último, João Lourenço faz votos de que o seu homólogo goze de boa saúde, tendo formulado, também, votos de sucesso e prosperidade ao povo de Cabo Verde.