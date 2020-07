Último adeus a Seninho acontece esta manhã

O funeral do luso-angolano Arsénio Rodrigues Jardim “Seninho”, de 71 anos, realiza-se esta manhã, às 10:30, com a missa e romagem ao crematório da Lapa, em Portugal, onde se dará o derradeiro adeus a um dos grandes ídolos dos adeptos angolanos e portugueses dos anos 70.

Ontem, o malogrado Seninho, que morreu vítima de uma fibrose pulmonar, foi velado na Igreja das Antas, na cidade do Porto.

No Sábado, em diversas plataformas digitais, centenas de portistas, adeptos do clube que representou por vários anos, recordavam com saudade a simpatia do homem que teve muitas alcunhas: Mirage, Speedy Gonzalez, Expresso do Norte (e também Expresso das Antas).

Seninho começou a jogar nas camadas jovens do FC Lubango (da Huíla), era veloz em campo e de uma simplicidade desarmante fora dele, e talvez por isso muitos o recordem como um homem bom, sempre disponível para conversar sobre o rei futebol.

O antigo extremo dos dragões, que terminou a carreira nos Estados Unidos, sofria de complicações pulmonares, mas antes de seguir para a equipa portuguesa jogou pelo Ferroviário de Luanda.

Volvidos alguns anos, o craque regressou a Angola onde foi campeão nacional pelo FC Moxico.

Ainda assim, Seninho atingiu o auge da sua carreia no FC Porto, tendo disputado ao longo do seu percurso futebolístico 275 jogos, 150 com a camisola dos dragões, e deixou o seu nome na história num jogo muito particular com o Manchester United na Taça das Taças de 1977/78: foi o herói ‘veloz’ da segunda mão, em Old Trafford.