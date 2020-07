União Europeia vai disponibilizar Euros 13 milhões para Ensino superior angolano

O projecto conta com montante de 13 milhões de euros e visa apoiar o sistema de ensino superior angolano na produção de conhecimentos e na promoção da inovação.

O programa é implementado pela agência de cooperação técnica francesa “Expertise France” e teve início em Dezembro de 2019, e se estenderá até 2024.

O mesmo comporta três objectivos específicos, nomeadamente: reforçar a governação do ensino superior para que seja promovida a investigação científica em sectores prioritários para Angola; o aumento a especialização e o reconhecimento das instituições de pós-graduação; aumento da igualdade no acesso à pós-graduação e progressão na carreira para os grupos vulneráveis.

O projecto será formalizado esta Segunda-feira, 6 de Julho, na sede do Ministério do Ensino Superior de Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) através da assinatura de um convénio com União Europeia através da agência Expertise France.

O “Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022”, o “Plano Nacional de Formação de Quadros (PNFQ)” e as prioridades estabelecidas no “Programa Indicativo Nacional 2014-2020”, bem como no acordo de cooperação intitulado “Caminho Conjunto Angola-União Europeia”, no qual o ensino superior foi identificado como área prioritária são as bases do novo apoio. O UNI.AO, com apoio directo do Ministério de Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTI) e às Instituições do Ensino Superior (IES), visa aumentar a diversificação económica e a criação de empregos em sectores prioritários.

Fundada em 2014, a Expertise France é a agência francesa de cooperação técnica internacional e por via da transferência de know-how entre pares, visa fortalecer as capacidades dos países parceiros para definir e implementar políticas públicas de qualidade e fortalecer o desenvolvimento socioeconómico.

A Expertise France está presente em 100 países e conta com mais de 10 000 especialistas do serviço público francês e com a mobilização de 600 peritos no mundo.