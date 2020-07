Editorial: As aulas

Está claro que o Governo está num dilema. Não tem o controlo do comportamento do vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, tal como ninguém parece ter no mundo, mas também não pode ficar refém das incertezas, tem de agir, tem de decidir.

As aulas voltam já na próxima semana ou não?

O vírus não teve grande progressão em Angola até agora, comparando com as projecções iniciais e com outras realidades, mas não há garantias de nada, até porque o aumento da capacidade de testagem veio mostrar, na última semana, que a disseminação da doença pode ser maior que aquela que é ditada pelos números oficiais. E a razão é simples: há dezenas de casos sem vínculo epidemiológico conhecido.

Ou seja, quem os contaminou pode ter contaminado também outras pessoas e estas outras ainda.

Algumas delas poderão ser estudantes. Há que decidir. Até porque há também a pressão de uma indústria que, na verdade, tem mais salas de aulas do que o Estado.