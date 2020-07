Ministros da Commonwealth abordam impacto do coronavírus no desporto

Ministros e responsáveis dos 54 países da Commonwealth (Comunidade dos Países Anglófonos) reunir-se-ão a 23 de Julho do corrente para discutirem sobre o impacto da covid-19 (coronavírus) sobre o desporto, anunciou o secretariado da organização sediada em Londres (Inglaterra).

O fórum virtual versará sobre como os desafios económicos, sanitários e sociais levantados pela pandemia afetam o impacto positivo do desporto no seio da Commonwealth, e como os países-membros reagem às perturbações no setor.

Num comunicado de imprensa publicado esta segunda-feira, o secretariado anuncia que os representantes terão a oportunidade para trocarem opiniões sobre diferentes vias e meios de manterem e reforçarem a contribuição do desporto para o desenvolvimento socioeconómico no quadro do combate ao flagelo mundial.

Além disso, o fórum identificará prioridades para a cooperação da Commonwealth, em matéria de política desportiva, passará em revista os indicadores para medir a contribuição do desporto para os objetivos de desenvolvimento sustentável, e discutirá sobre a promoção dos direitos humanos, através do desporto num mundo pós-covid.

O ministro queniano dos Desportos, Cultura e Património, Amina Mohamed, presidirá a este fórum virtual, de acordo com o comunicado.

O fórum realizar-se-á na data em que os ministros se iam reunir em Tóquio (Japão) para uma reunião dos ministros dos Desportos adiada.