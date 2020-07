Presidente do Libolo do Cuanza-Sul promete campo relvado para treino

O presidente do Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul, Luís Mariano Carneiro, disse à imprensa que o clube pensa durante o seu mandato construir um campo relvado adjacente ao Estádio Municipal de Calulo.

Luís Mariano Carneiro explicou que o objectivo do novo recinto é apoiar a equipa principal e dar melhor de condições de trabalho para o escalão de formação.

Por isso, o clube espera que estes sejam o futuro do emblema libolense para os anos que se esperam, aliás afirmação é o futuro de qualquer clube.

O responsável garantiu criar parceria com a administração do municipal do Libolo, no sentido de se recuperar o Pavilhão Multiusos, propriedade do município que dá ao nome ao clube.

Deste modo, o desenvolvimento de algumas modalidades, tais como basquetebol, futebol salão (futsal), andebol e voleibol serão desenvolvidas no futuro espaço.

“Vamos procurar capacitar os treinadores dos escalões de formação e outros quadros do clube, de modo a prestarem um serviço de melhor qualidade”, almejou o novo presidente de direcção do Libolo.

O Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul, agora às ordens de Romeu Catato Filemon, conquistou quatro títulos do Girabola, Campeonato Nacional de futebol da primeira divisão.

Além do nacional, na galeria consta uma Taça de Angola e duas Supertaças, prova que abre a época futebolística no país em Angola.

Por outro lado, Luís Mariano Carneiro reiterou o desejo de resgatar o basquetebol, mas vai depender das condições financeiras.

Na bola ao cesto, a extinta equipa de basquetebol conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Angola, uma Supertaça e uma Taça dos Clubes Campeões Africanos.