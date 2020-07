Secretário da JMPLA avalia funcionamento da organização nos nove municípios de Luanda

No âmbito do plano de actividades para o II quadrimestre do ano em curso e em concretização da directiva sobre as visitas de ajuda e controlo, o primeiro secretário da JMPLA, Crispiniano dos Santos, efectua, durante o mês de Julho, visitas aos nove municípios de Luanda.

Segundo uma nota de imprensa a que o OPAÍS teve acesso, o objectivo da visita é aferir o estado organizativo e funcional das estruturas intermédias e de base da organização juvenil pertencente ao partido MPLA.

Refere a nota que durante as visitas, Crispiniano dos Santos prestará especial atenção ao reforço da capacidade institucional e modernização tecnológica do funcionamento dos comités provinciais e municipais da JMPLA em Luanda, em obediência a agenda política do MPLA.

Crispiniano dos Santos, que é igualmente membro do Bureau Político do Comité Central do MPLA, manterá encontros com as direcções do partido nos respectivos níveis e reunir-se-á com os membros dos secretariados dos comités municipais, primeiros e segundos secretários comunais e de distritos urbanos para, dentre outros objectivos, avaliar a estatística, os níveis de organização interna, o estado de ânimo dos militantes e da juventude em geral relativamente às medidas de prevenção a pandemia da Covid-19.

A nota acrescenta ainda que Crispiniano dos Santos vai também avaliar a eficácia das medidas para a inserção da JMPLA no seio da juventude, no quadro da concretização do programa: “JMPLA ao Encontro da Juventude Angolana”.

Constam igualmente no programa visitas as obras inseridas no Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM) e baixar orientações concretas para as acções imediatas da organização.