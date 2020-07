Patrick Mahomes terá o maior contrato da história

Com apenas 24 anos, o quarterback Patrick Mahomes chegou a acordo com o Kansas City Chiefs para assinar o maior contrato de sempre na história do desporto.

O jogador, que em fevereiro passado liderou a equipa à primeira conquista do Super Bowl em 50 anos, receberá qualquer coisa como 503 milhões de dólares (cerca de 445,4 milhões de euros). O acordo será válido por… 12 anos!

Com este novo contrato, Mahomes torna-se no jogador mais bem pago da história do desporto, ultrapassando Mike Trout, estrela de basebol que, em março de 2019, assinou por 12 anos com o Los Angeles Angels, por 426 milhões de dólares (cerca de 377 milhões de euros).