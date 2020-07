BNI distinguido como melhor parceiro das pequenas e médias empresas em África

A referida distinção aconteceu na Segunda-feira, 6 de Julho, em Washington, EUA, durante uma cerimónia intitulada “IFC Regional Trade Finance Awards FY 2019 – Middle East and Africa”. De acordo com a referida instituição bancária, com compromissos com a IFC desde 2014, este prémio representa para o Banco BNI o reconhecimento do intenso trabalho realizado no dia a dia com as empresas e com os empresários em Angola.

O presidente do Conselho de Administração do Banco, Mário Palhares, que falou em nome da equipa com que trabalha, “este é um prémio extremamente importante, não só porque reconhece o profissionalismo e empenho do Banco BNI no apoio aos agentes económicos do país, designadamente dos que criam e mantêm a funcionar as pequenas e médias empresas que desempenham um papel relevante e indispensável na criação de emprego directo e indirecto”.

“Mas, também, porque comprova que em momentos difíceis continuamos a dizer presente às necessidades do sector empresarial, contribuindo para o crescimento e diversificação da economia, logo, para o bem-estar de mais angolanos”, acrescentou o bancário.

A IFC tem vindo a trabalhar com instituições financeiras que em Angola apoiam o crédito às pequenas e médias empresas, ao abrigo do Global Trade Finance Program, com o objectivo de apoiar o sector empresarial e, consequentemente, de promover a diversificação económica no país.

Recorde-se que o Banco BNI assinou com a IFC, em 2019, um acordo para o alargamento do Global Trade Finance Program (GTFP) que estava em vigor entre ambas as instituições desde Julho de 2014. Nessa ocasião, o Banco BNI desenvolveu um trabalho de apoio às empresas em Angola, e consequente à diversificação da economia, no valor de 30 milhões de USD, tendo havido um aumento, em Agosto do ano passado, desta linha de crédito para 50 milhões de dólares.