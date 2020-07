Governadora de Luanda faz primeiras mexidas no seu elenco

Uma nota enviada a este jornal, indica que foram exonerados llda Maria Jamba, do cargo de secretária-geral do Governo da Província de Luanda, António Rosário Alex Mutunda, a seu pedido, do cargo de director do gabinete provincial de Ambiente, Gestão de Resíduos e Serviços Comunitários, Fernando Elísio Weba, do cargo de director do Gabinete Jurídico e de Intercâmbio do Governo da Província de Luanda.

Também a seu pedido, Ikuma José Bamba, do cargo de director do Gabinete Provincial de Comunicação Social do Governo da Província de Luanda, Zinha Pereira Tomás da Silva Salvador, do cargo de directora adjunta do gabinete do Governador da Província de Luanda, Esteves Carlos Hilário, do cargo de assessor para os Assuntos Jurídicos.

Joana Lina Ramos exonerou ainda José Manuel Moreno Mendes Fernandes, do cargo de assessor para os Assuntos Económicos, Júlio Sebastião Fernandes de Carvalho, do cargo de assessor para os Assuntos Sociais, Nádia Agostinho Borges da Conceição Monteiro, do cargo de assessora para os Assuntos Institucionais, Adolfo Carlos Lima, do cargo de chefe de Departamento de Relações Públicas e Protocolo da Secretaria Geral.

Carlos Paulo Gamboa de Lemos, a seu pedido, do cargo de chefe do Departamento de Gestão do Orçamento e Contabilidade da Secretaria Geral.

A nova governadora de Luanda exonerou ainda Gabriel Bunga, do cargo de chefe de Departamento de Assessoria Jurídica e Contencioso do Gabinete Jurídico e de Intercâmbio.

Noutro despacho, a governadora de Luanda nomeou Adriano José Lembe Mangovo, para o cargo de secretário-geral do Governo da Província de Luanda, Domingos e Alegria Econgo, para o cargo de director do Gabinete Jurídico e de Intercâmbio, Ernesto Gouveia Mungongo, para o cargo de director do Gabinete Provincial de Comunicação Social do Governo da Província de Luanda.

Vânia Soraya Magalhães Mendes Vaz, para o cargo de directora do Gabinete Provincial de Ambiente, Gestão de Resíduos e Serviços Comunitários, Moisés David Milagre Loké, para o cargo de director-adjunto do Gabinete da Governadora da Província de Luanda.

Ainda no quadro das movimentações, Joana Lina Baptista indicou Dilson Dário Simão Bamba, para o cargo de assessor Jurídico da Governadora, Sandra Caetano Batalha, para o cargo de assessora para a Área Política e Social da Governadora, Pedro Kilombo Palata, para o cargo de assessor Económico da governadora.

Na extensa lista, consta ainda Carlos Cépura Neto André, para o cargo de chefe do Departamento de Assessoria Jurídica e Contencioso do Gabinete Jurídico e de Intercâmbio, Joana Mendonça Zua, para o cargo de chefe do Departamento de Intercâmbio do Gabinete Jurídico e de Intercâmbio, Manuel Pedro Panzo, para o cargo de chefe do Departamento de Relações Públicas e Protocolo da Secretaria Geral do Governo da Província de Luanda.