Ministra das Finanças participa em reunião do Fórum de Paris e G-20

A reunião, sob o lema “Enfrentar a crise da Covid-19: restaurar fluxos sustentáveis de capital e financiamento robustos” decorreu em formato de videoconferência e contou com a participação de vários ministros das Finanças, governadores de bancos centrais e altas individualidades da economia e das finanças, especialmente dos países do G-20, e outros convidados relevantes.

Vera Daves de Sousa participou no painel de abertura da conferência, ao lado da directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e do presidente do Banco Mundial, David Malpass. Foram igualmente convidados a intervir, nesse painel, os ministros das Finanças da Coreia do Sul e do México, respectivamente Hong Nam Ki e Arturo Herrera.

A ministra das Finanças enfatizou as iniciativas do Executivo angolano para fazer face aos choques provocados pela Covid-19. “Para superar essas questões tomamos medidas rápidas para retardar a propagação do vírus. O que nos deu tempo para nos prepararmos, e investimos na melhoria da infra-estrutura disponível para enfrentar essa crise de saúde pública”, afirmou na sua intervenção a ministra Vera Daves de Sousa.

A titular da pasta das Finanças referiu-se igualmente a parceria frutífera com as instituições multilaterais e bilaterais e a uma agenda de reformas para captação de investimento privado.

“Aproveitamos a oportunidade para acelerar a nossa agenda de reformas, a fim de promover um melhor ambiente de negócios”, disse, reafirmando em seguida as oportunidades que a crise produziu para as finanças públicas angolanas:

“Acreditamos firmemente que esta crise é também uma oportunidade para que aceleremos as transformações necessárias ao crescimento do investimento privado, além das iniciativas de alívio da dívida”.

Angola aderiu à iniciativa do G-20, de suspensão temporária do serviço da dívida, e, paralelamente, tem levado a cabo outras abordagens com credores, que têm gerado poupanças significativas e que deverão colocar o país em melhor posição de promover o desenvolvimento económico e a diversificação de médio e longo prazos.

A ministra das Finanças participou também num outro painel que teve como tema o “Financiamento Sustentável para o Desenvolvimento de África”.

G-20 é o acrónimo do Grupo dos 20 (países), que se faz com as 19 maiores economias do mundo, que nas reuniões de cúpula se fazem representar por chefes de Estado e de Governo e União Europeia.

Na iniciativa desta Quarta-feira participaram os ministros das Finanças e Governadores dos bancos centrais. O G-20 foi criado em 1999 e têm tido como prioridade a estabilidade financeira internacional.