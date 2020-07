Movimento Cultural do Cunene homenageia professor António Didalelwa com Antologia Poética

É lançada na Sexta-feira (10), na cidade de Ondjiva, capital da província do Cunene, a antologia poética “Palavras à Eembe: Um Tributo ao Dr. António Didalelwa”, antigo governador daquela província, falecido há 4 anos, vítima de doença.

A colectânea, em formato digital, começou a ser preparada em Março último, sob a coordenação editorial de Luefe Khayari e juntou 20 autores, entre poetas, prefaciadores e psicólogos.

Além dos poemas, a Antologia faz também uma reflexão em torno dos feitos do professor Didalelwa e traz testemunhos de uma socióloga e de outras entidades. Inclui, igualmente, um breve historial do Movimento Cultural do Cunene e uma breve biografia do homenageado.

Para o coordenador editorial, Luefe Khayari, a obra, cujo lançamento insere-se na celebração dos 50 anos de existência da cidade de Ondjiva, não é uma simples homenagem “de nome”, é um tributo de facto, uma vez que o conteúdo dos poemas enaltece as qualidades e o carácter inspirador do homenageado.

Este é, no seu entender, o sentido que se pode reter do livro, enquanto “metáfora integral”. “Esta antologia é um conjunto de poemas de vários escritores e não é uma simples homenagem “de nome”, disse.

Indagado quanto aos critérios de acesso à referida colectânea, Luefe Khayari referiu que bastará aos interessados acederem ao site www.palavraearte.co.ao, da editora responsável pelo alojamento da obra, de onde se poderá efectuar o download de forma inteiramente gratuita, uma forma de evitar-se o contacto físico.

O homenageado

António Didalelwa, nascido a 23 de Março de 1955, em Ondukusu, província do Cunene, licenciou-se em Matemática pela Universidade Agostinho Neto e em Economia na Universidade de Londres (London College).

Ainda na Inglaterra fez um Mestrado em Ciências Económicas e um Doutoramento na mesma especialidade. Também era especialista em Análise de Sistemas, Processamento de Dados e Programação de Computadores, e teve diversos cargos académicos na Universidade Agostinho Neto, dentre eles o de Vicereitor para a região Sul.

Didalelwa foi membro do Comité Central do MPLA e 1.º Secretário do Comité Provincial do Partido na província do Cunene, onde assumiu o cargo de governador em Outubro de 2008.

Palavra & Arte

A editora denominada Revista Palavra & Arte surge com objectivo de divulgar toda produção artístico-cultural feita por jovens angolanos, residentes ou não no território nacional, tirar do anonimato e promover todas as formas de manifestações artísticas de jovens que procuram expressar-se através da sua arte.

A par da edição obras literárias e não só, propõe-se também responder à procura por espaços capazes de abordar temas do seu raio de actuação com a maturidade e seriedade que se exige, contribuindo, desta forma, para a divulgação artístico-cultural. A intenção é tornar-se um espaço de inspiração para jovens cultores de qualquer arte por meio da divulgação dos trabalhos de outros jovens que buscam afirmar- se com a sua arte, entre outras actividades.