Museu das Marionetas do Porto reabre quatro meses depois com nova exposição

Fechado desde o dia 12 de Março, o Museu das Marionetas do Porto (Portugal) reabre a 15 de Julho com novas regras e a inauguração da exposição “Marionetas Contemporâneas: Criações e discursos”.

O Museu das Marionetas do Porto fechou as portas há quatro meses e aproveitou o período de confinamento para conceber e idealizar uma nova exposição temporária. “A partir de dia 18 de Maio, data em que nos foi possível iniciar trabalhos presenciais no espaço, realizamos as obras de adaptação de espaço e montagem de todo o material expositivo”, adianta o museu em comunicado.

O espaço reabre ao público no próximo dia 15 de Julho com a inauguração de “Marionetas Contemporâneas: Criações e discursos”, uma mostra das peças mais emblemáticas da companhia – como “Miséria”, “Vai no Batalha”, “Óscar”, “História da Praia Grande” ou “Polegarzinho” e novos espaços criados a pensar nas novas dinâmicas com o público.

“A exposição permite uma fruição diversa, capaz de transportar o visitante para outro lugar, através das peças expostas, dos adereços, das histórias e de todas as atividades propostas num programa dirigido a todo o público.”

O uso obrigatório de máscara, a desinfecção das mãos à entrada, o distanciamento social e a lotação máxima de 10 visitantes em simultâneo fazem parte das novas normas adotadas no museu.

Além do mundo das marionetas contemporâneas de autor, quem visitar o museu irá descobrir também o trabalho da fotógrafa Susana Neves e ainda uma peça doada à companhia pelo artista plástico Ricardo Leite, pintada e inspirada nas marionetas do espetáculo “Macbeth”, do encenador João Paulo Seara Cardoso.

“Marionetas Contemporâneas: Criações e discursos” poderá ser vista de 15 de Julho a 31 de Janeiro de 2021. O Museu das Marionetas do Porto, criado em Setembro de 1988, funcionará de segunda a Domingo, das 14 às 18 horas, sendo que será encerrado diariamente entre as 16 e as 16 horas e 30 minutos para desinfecção do espaço.