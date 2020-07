Kyaku Kyadaff é a voz do projecto “é-Kwanza” de Sábado

O músico Kyaku Kyadaff será a grande atracção do Ao Vivo é-Kwanza deste Sábado, 11 de Julho. A produção augura por um promissor espectáculo musical “Kilamba”, “Mónica”, “Bibi” e outros sucessos de Kyaku Kyadaff serão cantados ao vivo, em directo e com banda para toda a audiência do canal ZAP Viva. Terceiro concerto do Ao Vivo é-Kwanza, deste Sábado que está a ser preparado para, uma vez mais, impressionar o público no conforto da sua casa, entretendo-o de forma segura.

Com a dupla Márcio Stélvio e Amélia Madaleno a fazerem as honras, o “é-Kwanza” será um concerto musical, mas também de solidariedade. Enquanto se diverte com as baladas de Kyaku Kyadaff, a família em casa será convidada a ajudar as pessoas mais carentes, fazendo doações através do serviço é-Kwanza. Para aderir ao serviço, basta discar *402# e seguir as instruções deste serviço que veio para facilitar as transações e pagamentos dos angolanos.

Desta vez, as doações irão reverter a favor do Lar Frei George Zulianelo. Localizado no Cuando Cubango, este lar alberga dezenas de crianças que precisam da mão solidária dos angolanos, para verem colmatadas as principais dificuldades por que passam.

O Ao Vivo é-Kwanza é uma realidade graças à sinergia entre o ZAP Viva e o BAI, duas marcas angolanas que se destacam pelo apoio à cultura nacional.

O BAI e a ZAP Viva associam-se uma vez mais para, através do entretenimento, darem alegria às pessoas, mediante conteúdos televisivos de elevada qualidade. A presente iniciativa reforça o compromisso dos dois emblemas com a valorização não só da música, mas da cultura em geral.