“Need for Speed” e “A Chamada” duas atracções de cinema em casa

A iniciativa surge no contexto da pandemia que vivemos ficar em casa continua a ser o mote. Com isto em mente, o ZAP Viva apresenta os filmes de maiores sucessos de bilheteria e da crítica entre o público angolano, das maiores produções de Hollywood aos filmes independentes premiados pela crítica.

Para hoje, chega “Need for Speed: O Filme”, baseado no vídeo-jogo de corridas de carros do mesmo nome. “Need for Speed- O Filme” captura a liberdade e a emoção do jogo num ambiente do mundo real, trazendo simultaneamente um grande nível de intensidade e de autenticidade à acção. Um visceral e evocativo regresso aos grandes filmes da cultura automóvel das décadas de 1960 e 1970.

O filme é uma história de honra, amizade e lealdade, em torno da viagem repleta de testosterona de um homem que procura a vingança e, em última análise, a redenção.

Para Tobey Marshall (Aaron Paul), que gere a oficina da família e aos fins de semana corre no circuito clandestino de corridas de rua com os seus amigos, a vida é boa. Mas o seu mundo fica de pernas para o ar quando é preso por um crime que não cometeu. Na prisão, passa os dois anos seguintes a pensar numa só coisa: vingança.

Embora isso coloque em causa os valores morais que sempre seguiu, ele está, no entanto, determinado a derrubar os seus inimigos… custe o que custar. Já para Domingo, entra em cena a “Chamada” Uma jovem (Abigail Breslin) liga para uma linha de emergências, alegando ter sido raptada por um homem (Michael Eklund).

Jordan Turner (Halle Berry), a operadora que a atende vê-se assim confrontada com a situação mais traumática de toda a sua vida: o caso de um assassino em série que, devido a um erro seu, nunca foi apanhado.

Desesperada e consciente de que está a lidar com o mesmo homem, mas determinada a salvar a vida desta rapariga, Jordan tem de evitar chamar a atenção sobre si – caso contrário, as consequências serão mais terríveis do que da primeira vez.

Como seus aliados, ela tem apenas um telemóvel e a sua capacidade de discernimento. Um “thriller” psicológico realizado por Brad Anderson, segundo um argumento de Richard D’Ovidio. A acção estará garantida com filmes como Need For Speed ou o Filme ou Soldados da Fortuna.

O suspense ficará a cargo de títulos como Presa na Escuridão com Michelle Monaghan e Reféns, com os consagrados actores Nicole Kidman e Nicholas Cage, não esquecendo as comédias mais hilariantes e histórias de amor.